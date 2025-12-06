Forte richiesta di attivare l’indirizzo di Scienze applicate istanza del Pd in Regione
“Il futuro dei giovani del basso ferrarese passa anche attraverso un’offerta formativa moderna e coerente con l’evoluzione del mondo del lavoro”. Così la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra, delegata dal presidente de Pascale per l’area interna del basso ferrarese, annuncia la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
L'industria, con 245 mila unità, copre il 40% della richiesta. È il territorio lombardo, poi, quello dove si avverte più forte il bisogno: 146 mila lavoratori che devono entrare nel mercato del lavoro, il 24% del totale nazionale - facebook.com Vai su Facebook