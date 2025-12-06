Formula1 Verstappen | Vincere e poi pensare alla classifica

Roma, 6 dic. (askanews) – “In Q3 la pista è migliorata, sono felice di essere in pole, non possiamo far altro che il massimo, poi non dipende solo da noi. Io cercherò di vincere ma in un angolo della mia testa ci sarà anche la classifica”. Così MAx Verstappen a caldo dopo la pole conquistata ad Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione Lando Norris, che partirà in prima fila, aggiunge: “E’ dura, Max ha fatto un bel lavoro, noi abbiamo fatto il possibile, sono contento, mi dispiace non essere in pole, cerchiamo di rifarci domani. Obiettivo podio? Non so, ci penseremo, per ora sono deluso di aver mancato la pole, proverò a vincere, quello è l’obiettivo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

MAX VERSTAPPEN IN POLE AD ABU DHABI DAVANTI ALLE MCLAREN DI LANDO NORRIS E OSCAR PIASTRI Quarto George Russell, quinto Charles Leclerc. #MemasGP #F1 #Formula1 #FormulaUno #FormulaOne #AbuDhabiGP #YasMarina #MaxV - facebook.com Vai su Facebook

Marc Gené: "Il vero rivale di Norris per il Mondiale è Verstappen" #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #Norris #Verstappen Vai su X

Formula1, Verstappen: “Vincere e poi pensare alla classifica” - (askanews) – “In Q3 la pista è migliorata, sono felice di ... Secondo msn.com

Max Verstappen: “L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo, cercherò di vincere la gara” - Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Segnala oasport.it

F1, Lando Norris: “Verstappen è stato più veloce, io penso a vincere domani” - Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro- Come scrive oasport.it

La pole non basta, per Verstappen è già ‘all-in’: “Norris? Di sicuro non gli rendo la vita facile” - Max Verstappen sa che il miglior tempo alla fine della Q3 non è sufficiente per vincere il titolo. Secondo formulapassion.it

F1, GP Abu Dhabi: Verstappen mette pressione a Norris-McLaren: Max vola, che pole position! - Le combinazioni per il titolo mondiale - Leclerc si difende, Hamilton affonda - Max Verstappen partirà in pole position con la sua Red Bull nel Gp di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione che assegnerà il titolo mondiale piloti di Formula 1 (quello costruttori è già stato stravinto ... Riporta affaritaliani.it

“Ho capito subito che fosse la cosa giusta”: la mossa decisiva di Hannah Schmitz, la stratega Red Bull che è salita sul podio con Verstappen - L'ingegnera del team ha richiamato immediatamente l'olandese ai box durante la safety car al settimo giro del Gp del Qatar: la sua decisione, visto l'errore di McLaren, ha riaperto il Mondiale di Form ... ilfattoquotidiano.it scrive