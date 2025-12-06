Formula1 Russell il più veloce ad Abu Dhabi
Roma, 6 dic. (askanews) – GP Abu Dhabi 2025, FP3: tensione altissima nel sabato decisivo delle qualifiche. Lewis Hamilton finisce a muro in curva 9, causando bandiera rossa e danni alla sua Ferrari. Dopo la ripresa, George Russell sorprende tutti con il miglior tempo in 1’23?334, davanti a Lando Norris e Max Verstappen. Quarto Fernando Alonso, quinto Oscar Piastri. Episodi di tensione in pista tra Norris e Tsunoda e in pit-lane tra Antonelli e Tsunoda, con possibili penalità. Buona prova per la Haas: Ocon sesto e Bearman settimo. Ferrari in difficoltà: Leclerc ottavo. Tutto pronto ora per le qualifiche decisive del Mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
