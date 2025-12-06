Formula Uno tensione per Norris che sente il fiato di Verstappen in pole | È dura

Il Gran Premio di Abu Dhabi decide il Mondiale di Formula 1: Lando Norris è a un passo dal titolo, nonostante la pole position conquistata da Verstappen alle qualifiche. Ne parlano il Times e il Telegraaf. Verstappen in pole, ma a Norris basta il podio. Ecco il Times: “58 giri separano Lando Norris dalla gloria. Se il pilota britannico riuscirà a restare in seconda posizione, dove si è qualificato per il Gran Premio di Abu Dhabi, diventerà campione del mondo per la prima volta.” “Max Verstappen sarà lì pronto a approfittare di qualsiasi piccolo errore. Un’altra sessione di qualifiche impeccabile per il campione del mondo in carica gli ha garantito la pole position, tutto ciò in un weekend in cui deve fare affidamento sull’aiuto degli altri per conquistare il suo quinto titolo consecutivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Formula Uno, tensione per Norris che sente il fiato di Verstappen in pole: «È dura»

