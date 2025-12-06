Formula E | Salvini ' organizzare Gp a Napoli'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, lanciando la proposta di organizzare un Gran Premio di Formula E nel capoluogo campano". Lo fa sapere la Lega. "Salvini, approfittando della presenza in sala di Aurelio De Laurentiis, ha condiviso con lui la necessità di intervenire per superare i troppi blocchi che la burocrazia, in particolare modo alcune Soprintendenze, pongono alla crescita del Paese e dello sport, ricordando la proposta ad hoc approvata grazie alla Lega. E, a proposito di calcio, Salvini ha auspicato il coinvolgimento dei tifosi nella gestione delle Società, accelerando sulla relativa proposta di legge della Lega in Commissione Cultura al Senato, e il superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato, delinquenti ovviamente esclusi", aggiunge la Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Formula E: Salvini, 'organizzare Gp a Napoli'

Approfondisci con queste news

#DeLaurentiis: «Portiamo la Formula Uno a #Napoli, in Costiera o tra Ercolano e Pompei, qui è meglio di Montecarlo» «Nel 2004, quando presi il Napoli, la città la conoscevo poco: ero sempre stato caprese. Arrivai dalla #Iervolino e dissi: “Perché non facciam - facebook.com Vai su Facebook

Laerte Salvini (@laerte_sal63040) / Posts Vai su X

Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming - Gli orari del Gran Premio di Singapore della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito cittadino di Marina Bay. Lo riporta fanpage.it

DIRETTA FORMULA 1/ Norris trionfa, sul podio Antonelli e Verstappen GP San Paolo 2025 Interlagos (9 novembre) - La diretta Formula 1 in tv per il GP San Paolo 2025 sarà un’esclusiva di Sky Sport, solo gli abbonati potranno vedere live la gara di Interlagos, anche con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming ... Riporta ilsussidiario.net

Formula 1 Gp Las Vegas, orario e dove vedere la gara in tv e in streaming - Lando Norris continua a vivere un momento straordinario e conquista la pole position a Las Vegas, in una qualifica resa estremamente insidiosa dalla pioggia del Q1 e dall’asfalto ... Riporta corrieredellosport.it

Formula 1, gli orari delle qualifiche del GP Las Vegas su TV8 e Sky: dove vederle in TV e streaming - Nella notte italiana si disputano le qualifiche del GP di Las Vegas della Formula 1 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista sul circuito della Strip in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky ... Da fanpage.it