Formula 1 | Verstappen in pole al Gp di Abu Dhabi Norris secondo

AGI - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1'22"207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0"201). Terza casella per l'altra McLaren di Oscar Piastri (+0"230), che dovrà spingere sin da subito sull'acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La Ferrari di Charles Leclerc partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Formula 1: Verstappen in pole al Gp di Abu Dhabi, Norris secondo

