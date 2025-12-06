Formula 1 | Verstappen in pole al Gp di Abu Dhabi Norris secondo

Agi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del  Gran Premio di Abu Dhabi.  Max Verstappen  conquista la  48esima pole position  in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1'22"207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris  (+0"201). Terza casella per l'altra McLaren di  Oscar Piastri  (+0"230), che dovrà spingere sin da subito sull'acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La  Ferrari  di  Charles Leclerc  partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per  Fernando Alonso  (Aston Martin). 🔗 Leggi su Agi.it

formula 1 verstappen in pole al gp di abu dhabi norris secondo

© Agi.it - Formula 1: Verstappen in pole al Gp di Abu Dhabi, Norris secondo

Leggi anche questi approfondimenti

formula 1 verstappen poleVerstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Norris e Piastri appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... Riporta fanpage.it

formula 1 verstappen poleFormula 1, pole Verstappen ad Abu Dhabi - Il pilota della Red Bull (1'22"207) avrà in prima fila il leader iridato Lando Norris, avanti di 12 punti. Scrive rainews.it

formula 1 verstappen poleF1 GP Abu Dhabi: capolavoro Red Bull, Verstappen in pole davanti alle McLaren. Ok Leclerc, flop Hamilton - Il pilota olandese grazie al gioco di squadra con Tsunoda si è garantito di partire davanti a Norris e Piastri ... Secondo sportal.it

formula 1 verstappen poleF1, Qualifiche Abu Dhabi: pole Verstappen davanti le McLaren, disastro Hamilton e Leclerc quinto - Il gran finale del Mondiale di Formula Uno entra nel vivo con l'ultima sessione di qualifiche della stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

formula 1 verstappen poleVerstappen in pole davanti alle due McLaren - Norris, leader del Mondiale, partirà accanto a lui domani ... Riporta quattroruote.it

formula 1 verstappen poleF1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila - Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Verstappen Pole