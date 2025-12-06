Formula 1 Russell comanda terze libere Gp Abu Dhabi davanti a Norris e Verstappen Hamilton a muro
(Adnkronos) – E' di George Russell su Mercedes il miglior tempo in 1.23.334 nelle terze libere del Gp di Abu Dhabi oggi, sabato 6 dicembre. Il pilota britannico ha preceduto il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. Quinto posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri alle spalle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altre letture consigliate
Piastri non è Barrichello: Russell frena sul chiedere ordini a Piastri per favorire Norris. Sul ruolo McLaren... #formula1 #f1 #abudhabi #mercedes - facebook.com Vai su Facebook
#F1 | GP Abu Dhabi 2025, FP3: Russell precede Norris e Verstappen. Piastri 5°, Leclerc 8°, Hamilton a muro ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/f1-gp-abu-dhab… Vai su X
Formula 1, Russell comanda terze libere Gp Abu Dhabi davanti a Norris e Verstappen. Hamilton a muro - 334 nelle terze libere del Gp di Abu Dhabi oggi, sabato 6 dicembre. Secondo reggiotv.it
Libere 3: Russell precede i duellanti Norris e Verstappen, Antonelli a rischio penalità - La caccia alla pole position del Gran Premio di Abu Dhabi si apre ad un cliente scomodo: George Russell si candida infatti ad arbitro del Mondiale siglando il miglior tempo nel terzo ed ultimo turno d ... Si legge su msn.com
F1: a Russel le ultime libere di Abu Dhabi, incidente Hamilton - George Russell si prende l'ultima sessione di prove libere del mondiale di formula 1. msn.com scrive
Formula 1: Abu Dhabi, ci si gioca tutto all’ultima gara. Verstappen favorito, ma Norris è avanti nella corsa al titolo su Snai - Verstappen favorito, ma Norris è avanti nella corsa al titolo su Snai. Scrive agimeg.it
Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video GP Abu Dhabi 2025: Norris sempre il più veloce! (5 dicembre) - Diretta Formula 1 prove libere GP Abu Dhabi 2025 live streaming video tv oggi 5 dicembre: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni. Da ilsussidiario.net
Formula 1: Norris davanti a Verstappen per il titolo ad Abu Dhabi - Secondo le quote Snai, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi il britannico resta favorito per il Mondiale, mentre Verstappen guida le previsioni per la vittoria della gara. Riporta gioconews.it