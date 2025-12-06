Formula 1 Russell comanda terze libere Gp Abu Dhabi davanti a Norris e Verstappen Hamilton a muro

6 dic 2025

(Adnkronos) – E' di George Russell su Mercedes il miglior tempo in 1.23.334 nelle terze libere del Gp di Abu Dhabi oggi, sabato 6 dicembre. Il pilota britannico ha preceduto il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. Quinto posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri alle spalle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

