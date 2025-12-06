Formula 1 pole Verstappen ad Abu Dhabi

16.18 Max Verstappen conquista la 48ma pole in carriera nel Gp di Abu Dhabi. Il pilota della Red Bull (1'22"207) avrà in prima fila il leader iridato Lando Norris, avanti di 12 punti.In seconda fila l'altra McLaren di Piastri (-16) con Russell (Mercedes). Quinta piazzola per Charles Leclerc su Ferrari, in terza fila con Alonso (Aston Martin). Terza eliminazione di fila in Q1 per Hamilton. Out anche Albon (Williams), Hulkenberg (Sauber), Gasly e Colapinto. In Q2 eliminati Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

