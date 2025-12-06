Formula 1 oggi prove libere e qualifiche ad Abu Dhabi | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista, per l’ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere e le qualifiche – in diretta tv e streaming – dell’ultimo Gran Premio dell’anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l’olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16. La terza e ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi Formula 1 sono in programma oggi, sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Seriea24.it

