Formula 1 Gp Abu Dhabi | Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri Domani sfida per il Mondiale

Max Verstappen conquista la pole position del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale di Formula 1 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1 Gp Abu Dhabi: Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri. Domani sfida per il Mondiale

In uno dei finali di stagione di Formula 1 più attesi degli ultimi anni, @lando è pronto a giocarsi il titolo mondiale. Abbiamo incontrato il pilota @mclaren alla vigilia dell’ultima e decisiva gara di domani ad Abu Dhabi. Video @omarabulata - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo gran premio di Formula 1 ad Abu Dhabi sarà decisivo per il titolo mondiale. Piastri, Norris e Verstappen si sfidano per la corona. Le prospettive e le strategie dei piloti Ascolta la puntata tinyurl.com/3sfcv52c #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #Camp Vai su X

