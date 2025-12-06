Formazioni ufficiali Inter Como le scelte di Chivu e Fabregas | chi l’ha spuntata tra Diouf Carlos Augusto e Luis Henrique

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte di Chivu e Fabregas per la sfida di oggi valida per la 14^ giornata di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali per Inter Como, scelte dai due allenatori, Cristian Chivu e Cesc Fabregas. Questi i 22 che scenderanno in campo per la sfida di oggi valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A 202526. Il dubbio principale in casa nerazzurra riguardava colui che avrebbe occupato il posto di esterno destro del 3-5-2, col ballottaggio a 3 tra Diouf, Luis Henrique e Carlos Augusto. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte di Chivu e Fabregas: chi l’ha spuntata tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique

