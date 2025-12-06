Formazioni confermate con Bardghji che parte titolare con De Jong e Raphinha in panchina

Justcalcio.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-06 18:40:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questo pomeriggio il Barcellona affronta il Real Betis. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Due delle squadre in forma della Liga si scontrano questa sera con il Barcellona in trasferta a Siviglia per affrontare il Real Betis. I padroni di casa hanno vinto sei e pareggiato due delle ultime otto partite in tutte le competizioni e hanno iniziato il fine settimana al quinto posto nella Liga. Manuel Pellegrini spera di coronare una buona settimana, in cui ha firmato un nuovo contratto che lo terrà al club fino al 2027, con la prima vittoria del Betis sul Barça dal 2021. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le curiosità sulle partite (12^ giornata, 8-9 novembre 2025) - Probabili formazioni Serie B: le mosse e le curiosità sulle partite della dodicesima giornata nel campionato cadetto. Scrive ilsussidiario.net

Ajax-Inter, le news sulle probabili formazioni: Lautaro salta la rifinitura ma parte - Le ultime di formazione in casa nerazzurra in vista dell'esordio stagionale in Champions sul campo dell'Ajax. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Confermate Bardghji Parte