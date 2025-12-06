Forlì nascosto tra le piante assale immobilizza e poi violenta una donna che fa jogging | fermato 26enne gambiano

È successo ancora, e una volta di più il drammatico copione si ripete ai danni di una ennesima vittima, aggredita, abusata, e ferita nell’anima e nel corpo. Cambia solo la scena del crimine, ma contesto e esiti sono gli stessi dei tragici precedenti, e che stavolta registrano una violenta aggressione che ha scosso la comunità di San Mauro Pascoli (Forlì), dove una donna è stata brutalmente aggredita, immobilizzata e violentata, mentre faceva jogging in un’area isolata. I Carabinieri di Cesenatico sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad arrestare in breve tempo un 26enne del Gambia, ritenuto il responsabile dello scempio e individuato anche grazie alla ferita riportata durante la strenua difesa che ha provato ad opporre la vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

