Foreo For EveryOne | il brand beauty lancia una linea più accessibile

L’iconico brand di skincare Foreo arriva da Dm con una linea esclusiva. Si chiamerà For EveryOne ed è pensata per rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio i tools dell’azienda. La linea è disponibile in esclusiva sull’e-store e nei punti vendita fisici della catena tedesca. Considerato i prezzi sempre più alti che rendono la skincare accessibile a pochi, è un grande passo avanti per acquisire fasce di età più giovani. Foreo lancia For EveryOne, la linea skincare accessibile. I prodotti della nuova linea saranno: Skin Unmasked (14,99 euro), un gel detergente ultra delicato; Hydration Nation (19,99 euro), una crema idratante in gel rinfrescante; Liquid Confidence (19,99 euro), un siero all’acido Ialuronico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Foreo “For EveryOne”: il brand beauty lancia una linea più accessibile

Argomenti simili trattati di recente

Foreo “For Everyone”: il brand beauty lancia una linea più accessibile - L'articolo Foreo “For EveryOne”: il brand beauty lancia una linea più accessibile proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com

Foreo amplia l’offerta con la linea accessibile “For EveryOne”, in esclusiva da dm - Il brand svedese di beauty tech annuncia il lancio della nuova collezione skincare “Foreo For EveryOne”, pensata per rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio l’expertise tecnologica dell’azi ... Come scrive it.fashionnetwork.com

IL SOLE 24 ORE * MODA: «FOREO STRIZZA L’OCCHIO AI GIOVANI CONSUMATORI CON UNA LINEA A PREZZI PIÙ ACCESSIBILI» - Foreo, azienda svedese del beauty tech, strizza l’occhio alle nuove generazioni e lancia una linea di skincare con un prezzo più accessibile: Foreo For ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Foreo strizza l’occhio ai giovani consumatori con una linea a prezzi più accessibili - Foreo, azienda svedese del beauty tech, strizza l’occhio alle nuove generazioni e lancia una linea di skincare con un prezzo più accessibile: Foreo ... Lo riporta ilsole24ore.com

Rita Ora’s favourite facial device brand FOREO now has up to 50% off for Black Friday - device brand FOREO is once again taking part in this year’s Black Friday - Da mirror.co.uk

I patch occhi di Foreo che riducono del 70% le occhiaie, sono in offerta del 50% su Amazon - I patch occhi Iris Hydrating Hydrogel Eye Mask di Foreo sono l'acquisto ultra conveniente per rinnovare il contorno occhi riducendo occhiaie, rughe, borse e secchezza ... Segnala vanityfair.it