Forbidden Fruit anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025 | arriva Kaya Ekinci l’ex fidanzato di Ender

© US Mediaset Il passato bussa alla porta di Ender Çelebi nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo essere entrata in possesso delle quote di Zerrin della Holding Argun, la donna si trova a dover fare i conti con l’ex fidanzato Kaya Ekinci, il primo dei tanti nuovi ingressi nella dizi turca. Kaya viene infatti assunto da Halit come nuovo CEO dell’azienda; un particolare che non piace affatto a Ender, che teme che la sua vecchia relazione segreta con l’uomo venga alla luce. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 lunedì 8 dicembre con una maxi puntata, da martedì al venerdì alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025: arriva Kaya Ekinci, l’ex fidanzato di Ender

