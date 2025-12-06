Forbidden fruit 2 replica puntata del 6 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 6 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan fa intitolare il vivaio sovvenzionato dalla Argun Holding a nome di Zeynep. Hakan rivela a Zeynep che Ender è entrata a far parte del consiglio d’amministrazione della Holding, e Alihan è ancora arrabbiato con Zerrin per la vicenda. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 100 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
