Fora pneumatico e si ribalta col tir sull' A2 | camionista in ospedale
Paura, intorno alle 6.30 di questa mattina, lungo l'A2 del Mediterraneo, prima dell’allacciamento con il Raccordo Salerno-Avellino in direzione a Salerno, dove un camionista, dopo aver forato uno pneumatico, ha perso il controllo del suo tir che si è ribaltato sulla carreggiata.I soccorsi L'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
