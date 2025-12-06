Fondo Saccà tra un mese via ai cantieri per 44 alloggi green

Buone notizie per Fondo Saccà, dove, a seguito dell’esito analisi di rischio sulle contaminazioni riscontrate nel terreno, può iniziare l’ultima fase di bonifica e pulizia del cantiere per poi procedere, a gennaio 2026, con l’avvio dei lavori di costruzione di 44 alloggi green. Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

