Fondo Saccà tra un mese via ai cantieri per 44 alloggi green
Buone notizie per Fondo Saccà, dove, a seguito dell’esito analisi di rischio sulle contaminazioni riscontrate nel terreno, può iniziare l’ultima fase di bonifica e pulizia del cantiere per poi procedere, a gennaio 2026, con l’avvio dei lavori di costruzione di 44 alloggi green. Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SI GONFIA LA RETEEEE!!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Corbari deposita il pallone in fondo al sacco! - facebook.com Vai su Facebook