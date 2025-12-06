fondazione pistoia musei il percorso archeologico e la mostra su sottsass

PISTOIA Un nuovo percorso archeologico all’Antico Palazzo dei Vescovi e una grande mostra sull’architetto Ettore Sottsass: sono questi i due principali eventi che Fondazione Pistoia Musei offrirà alla città da qui al mese di marzo. Primo, in ordine di tempo, sarà l’inaugurazione del nuovo percorso archeologico al Palazzo dei Vescovi. Venerdì 19 sarà il primo giorno di apertura al pubblico, che rimarrà gratuita per tutto il periodo delle festività natalizie. I nuovi spazi si snoderanno attraverso otto sale nel sottosuolo del palazzo: attraversandoli, i visitatori intraprenderanno un viaggio nella storia di Pistoia, partendo da tre monumenti di epoca etrusca - una stele e due cippi appartenenti al gruppo delle cosiddette pietre fiesolane, risalenti al VI e al V secolo a. 🔗 Leggi su Lanazione.it

