Folla e clima di festa in piazza Duomo a Milano per l' accensione dell' albero
La vigilia di Sant'Ambrogio con l'accensione dell'albero davanti alla Cattedrale accende la magia delle feste nella metropoli lombarda. Piazza Duomo affollata come non mai: quest'anno la città aggiunge all'atmosfera tipica del Natale quella per l'attesa delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
