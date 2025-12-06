Folla e clima di festa in piazza Duomo a Milano per l' accensione dell' albero

La vigilia di Sant'Ambrogio con l'accensione dell'albero davanti alla Cattedrale accende la magia delle feste nella metropoli lombarda. Piazza Duomo affollata come non mai: quest'anno la città aggiunge all'atmosfera tipica del Natale quella per l'attesa delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

