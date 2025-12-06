Folla ai funerali di dj Mozart | applausi e note La figlia | Da bambina ero gelosa della musica

Bagnacavallo (Ravenna), 6 dicembre 2025 – Un lungo applauso all’arrivo del feretro ed un lungo applauso all’uscita dalla chiesa di Santa Maria in Boncellino sulle note di ‘Can we live’ dei Jestofunk, il suo gruppo. A salutare per l’ultima volta Claudio Rispoli, in arte dj Mozart, sono arrivati in tanti, colleghi, amici e ovviamente parenti. C’erano tutti: quelli che negli anni 70-80 hanno ballato sulle note mixate in maniera pionieristica, i dj che lo hanno affiancato e, spesso, eletto come guida, da Ebreo a Rubens, da Spranga a Baldelli, i tanti musicisti che con lui hanno creato progetti, uno per tutti Danny Losito, voce di Double Dee e dell’intramontabile ‘Found Love’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folla ai funerali di dj Mozart: applausi e note. La figlia: “Da bambina ero gelosa della musica”

Scopri altri approfondimenti

RENZO #LUCHINI: FUNERALI ALLO STADIO Una folla di pubblico sta partecipando ai funerali di Renzo #Luchini, storico massaggiatore del Perugia calcio scomparso mercoledì 3 novembre a 80 anni. Numerosi gli ex grifoni presenti: tra loro Franco Vannini, - facebook.com Vai su Facebook

Folla ai funerali di dj Mozart: applausi e note. La figlia: “Da bambina ero gelosa della musica” - Ai familiari si sono stretti tanti amici e storici dj, da Ebreo a Rubens, da Spranga a Baldelli e Danny Losito, voce di Double Dee ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Addio a Dj Mozart: le note della sua hit “Can we live” davanti alla chiesa di Boncellino VIDEO GALLERY - Oltre 200 persone hanno voluto salutare l’artista, scomparso nei giorni scorsi a 67 ... Da corriereromagna.it

Dj Mozart è morto, addio a Claudio Rispoli: fece ballare la Riviera. Quando i funerali - Se ne è andato a 67 anni, storico protagonista di una stagione musicale indimenticabile: iniziò adolescente al Paradiso di Rimini per poi passare al New Jimmy a Riccione. Secondo msn.com

Il mondo della notte piange Dj Mozart. I funerali a Boncellino - Lutto nel mondo della notte e in quello della musica per la scomparsa di Claudio Rispoli, noto a tutti come Dj Mozart. ravennaedintorni.it scrive

Claudio Rispoli morto a 67 anni, Dj Mozart lascia la moglie Rita e i figli: fissati i funerali - Lutto nel mondo della musica: Claudio Rispoli, meglio noto come Dj Mozart, è morto a 67 anni: quando si terranno i funerali dell'artista ... virgilio.it scrive

Addio a Claudio Rispoli, “Dj Mozart”: dal Paradiso alla Baia degli Angeli, il maestro che fece ballare la Riviera - Si sono svolti oggi, nella chiesa di Santa Maria in Boncellino a Bagnacavallo, i funerali di Claudio Rispoli, conosciuto da tutti come “Dj Mozart”, figura iconica della Riviera e protagonista assoluto ... Scrive ravennawebtv.it