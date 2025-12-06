focus sulla geografia come scienza della mediazione e per la pace

Rush finale per la quarta edizione di ’Castello di Parole’, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Riomaggiore con il patrocinio della Regione Liguria e Parco Nazionale 5 Terre si chiuderà oggi alle 16. Nella sede del castello del borgo, il focus sarà sulla geografia, intesa come scienza della mediazione e per la pace. Ne discuteranno Elena dell’Agnese, presidente dell’associazione dei Geografi Italiani, che ha firmato il volume ’Geografie per la pace’ (Unicopli Editore) e il giornalista Paolo Magliani, che dialogheranno con la curatrice della kermesse Ornella d’Alessio e la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

