Five Nights at Freddy’s 2 supera Zootopia 2 con debutto record al botteghino

Jumptheshark.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

successo al box office: Five Nights at Freddy’s 2 supera le aspettative di debutto. Le recenti performance al botteghino di Five Nights at Freddy’s 2 dimostrano un trend di incassi eccezionale, posizionandosi come uno dei film con il miglior debutto di sempre nel primo weekend di dicembre. La pellicola, diretta da Emma Tammi e scritta da Scott Cawthon, ha attirato un pubblico numeroso, con un risultato che supera di gran lunga le previsioni iniziali, consolidando la sua presenza tra i titoli di maggior successo del periodo. risultati record e confronto con altri film di dicembre. performance di incasso e record stabiliti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

five nights at freddy8217s 2 supera zootopia 2 con debutto record al botteghino

© Jumptheshark.it - Five Nights at Freddy’s 2 supera Zootopia 2 con debutto record al botteghino

