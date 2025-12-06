Five Nights at Freddy’s 2 supera Zootopia 2 con debutto record al botteghino
successo al box office: Five Nights at Freddy's 2 supera le aspettative di debutto. Le recenti performance al botteghino di Five Nights at Freddy's 2 dimostrano un trend di incassi eccezionale, posizionandosi come uno dei film con il miglior debutto di sempre nel primo weekend di dicembre. La pellicola, diretta da Emma Tammi e scritta da Scott Cawthon, ha attirato un pubblico numeroso, con un risultato che supera di gran lunga le previsioni iniziali, consolidando la sua presenza tra i titoli di maggior successo del periodo. risultati record e confronto con altri film di dicembre. performance di incasso e record stabiliti.
Universal Horror. Hai già acquistato il biglietto per tornare dove tutto è iniziato? Five Nights at Freddy's 2, ora al cinema. #FNAF2 #FiveNightsAtFreddys2
Top10 4/12/25 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 FIVE NIGHTS...€216878 2 ZOOTROPOLIS2 207302 3 OI VITA MIA 199762 4 MAMMA, HO PERSO...135040 5 ATTITUDINI NESSUNA 105267 6 L'UOVO DELL'ANGELO 50559 7 REGRETTING YOU 24950 8 L'ILLUSI
Five Nights at Freddy's 2, di Emma Tammi - Five Nights at Freddy's 2, mostra i limiti di un film che deve tutto al revival anni '80, ma è privo di originalità
Five Nights at Freddy's 2, Libere Recensioni: la noia non fa paura - La nuova avventura horror nel leggendario Freddy's ha una trama convoluta ma che manca di mordente, sfociando nel banale e nello scontato
Five Nights at Freddy's 2 Recensione: piacerà, forse, solo ai fan del videogioco - Five Nights at Freddy's 2 amplia la saga ma resta un film confuso: pensato per i fan, penalizza storia e cast.
Five Nights at Freddy's 2, trama e cast del sequel horror da oggi al cinema - Five Nights at Freddy's 2, il film statunitense di genere soprannaturale, esce al cinema in Italia
"Five Nights at Freddy's 2" piacerà ai fan del videogioco. Chi ama l'horror si metta invece l'anima in pace - In scia a un successo simile non stupisce nessuno che sia arrivato "Five Nights at Freddy's 2", sequel nelle sale dal 4 dicembre con Universal Pictures al cui timone c'è di nuovo la regista Emma Tammi
Continua a sorprendere il fenomeno Five Nights at Freddy's - Five Nights at Freddy's 2 ottiene grandi incassi al botteghino, andando ad ampliare il successo tra videogiochi, libri e merchandise