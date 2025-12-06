Fiumicino modifiche al traffico il 7 e 8 dicembre per processione e manifestazione natalizia

Fiumicino, 6 dicembre 2025 – Fiumicino introduce una serie di modifiche alla viabilità nei giorni 7 e 8 dicembre per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione religiosa e della manifestazione “Aspettando il Natale”. Le misure interesseranno alcune delle principali vie del territorio, con chiusure temporanee al traffico e divieti di sosta. Processione del 7 dicembre: chiusure su Via Portuense. Per permettere il regolare svolgimento della processione organizzata dalla parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, dalle 20.30 del 7 dicembre 2025 e fino al termine dell’evento sarà chiuso al transito: Piazzale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (lato Comune) • Via Portuense, da Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fino al Piazzale della Parrocchia dei SS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

