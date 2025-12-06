Firenze truffe agli anziani | 83enne smaschera falso agente e chiama la polizia

Firenzepost.it | 6 dic 2025

Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani. E' accaduto a Firenze dove una signora di 83 anni ha messo in fuga un falso agente che le si era presentato a casa per quello che la polizia ha poi ricostruito essere un tentativo di raggiro all'anziana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

