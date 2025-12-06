Natale è gioia, è condivisione, anche per i bambini e le famiglie che vivono in condizioni disagiate. Per questo a Firenze è tornata l'iniziativa del giocattolo sospeso, che permette di comprare un regalo nei punti vendita aderenti e lasciare che venga donato a chi ne ha più bisogno. Chiunque può scegliere un dono in negozio oppure offrire una somma di denaro, che servirà poi all'attività per acquistare il regalo da distribuire attraverso le associazioni di volontariato coordinate dal Comune. L'iniziativa, ispirata al caffè sospeso napoletano, è attiva nel capoluogo toscano già dal 2021 e ogni anno rende felici centinaia di bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, torna il giocattolo sospeso