Firenze Rocks 2026 gli headliner sono Lenny Kravitz Robbie Williams e i The Cure

Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, tre nomi d’eccezione come Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure. Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12, 13 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Protagonisti di un’edizione che si preannuncia memorabile, tre nomi d’eccezione: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure. Ad aprire il festival venerdì 12 giugno sarà Lenny Kravitz, artista poliedrico, autore e produttore, tra i più iconici degli ultimi decenni, che ha saputo distillare rock ‘n’ roll soul e funk in un linguaggio unico capace di attraversare generi, stili e generazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Firenze Rocks 2026, gli headliner sono Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure

Contenuti che potrebbero interessarti

FIRENZE ROCKS: sarà Salmo ad aprire per LENNY KRAVITZ link nei commenti cortisonescatta / La Dame Blanche Photography #salmo #lennykravitz #firenzerocks - facebook.com Vai su Facebook

Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner Vai su X

Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure ... Lo riporta tg24.sky.it

FIRENZE ROCKS 2026 annuncia gli headliner Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure - Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12, 13 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. rockon.it scrive

Firenze Rocks 2026: UFFICIALE 12 e 14 giugno 2026 con Lenny Kravitz e The Cure. Tutte le info e biglietti - Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Lo riporta virginradio.it

Firenze Rocks: annunciati tutti gli headliner dell’edizione 2026 - Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure sono gli headliner di Firenze Rocks 2026, il 12, 13 e 14 giugno alla Visarno Arena ... Lo riporta billboard.it

“Firenze Rocks”, tre straordinari headliner per l’edizione 2026 - "Firenze Rocks" annuncia gli straordinari headliner protagonisti dell'edizione 2026: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Si legge su spettakolo.it

Firenze Rocks 2026: in concerto Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure - Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12, 13 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Lo riporta gonews.it