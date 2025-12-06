firenze in scena canto di natale al teatro puccini

Firenze, 5 dicembre 2025 – A Firenze va in scena ‘Canto di Natale’. Nell’ambito del programma ‘Per grandi e Puccini spettacoli per famiglie, lunedì 8 dicembre alle ore 16.45 Centrale dell’Arte presenta il capolavoro di Dickens. Canto di Natale è una novella o racconto di fantasmi scritta da Charles Dickens (1812-1870) e pubblicata a Londra nel 1843 per Champman & Hall e illustrata da John Leech. Una delle sue opere più famose, commoventi e popolari, racconta la storia di Ebenezer Scrooge, un banchiere anziano, avarissimo e crudele che odia il Natale, il quale riceve la visita di una serie di fantasmi che cercano di convertirlo: il primo ad ammonirlo è Jacob Marley, il suo defunto amico e socio in affari, seguito dagli spiriti del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

