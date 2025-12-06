Firenze | flash mob per l’imam di Torino davanti alla Prefettura Izzedin Elzir | Noi contribuiamo alla sicurezza del Paese

FIRENZE – Alcune decine di persone hanno partecipato oggi pomeriggio, 6 dicembre 2025, al flash mob ‘Mohamed Shahin, libero ora!’ davanti alla prefettura di Firenze, per chiedere la liberazione dell’imam di Torino, a cui è stato revocato il permesso di soggiorno europeo e che è stato trasferito presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: flash mob per l’imam di Torino davanti alla Prefettura. Izzedin Elzir: “Noi contribuiamo alla sicurezza del Paese”

Scopri altri approfondimenti

“Stop ad alberghi camuffati da Spa” recita lo striscione che Salviamo Firenze per viverci espone stamani davanti all’ex Convitto della Calza, oggi Della Calza retreat e spa. Un flash mob organizzato dal movimento, contro l’apertura della struttura all’ombra di P - facebook.com Vai su Facebook

“Un NO è un NO. Non restare a guardare”: a Firenze il flash mob #Cgil contro la violenza sulle #donne, nella Giornata del #25novembre VIDEO youtube.com/shorts/3jTX3_w… Vai su X

'No ad alberghi camuffati da spa': il flash mob di Salviamo Firenze davanti al Convitto della Calza - E' lo striscione esposto questa mattina davanti al Convitto della Calza durante un flash mob di Salviamo Firenze. Si legge su 055firenze.it

Firenze, in cammino contro la violenza sulle donne. Flash mob sull'Arengario e panchina rossa in piazza Indipendenza - Tante le fiorentine e i tanti che questa mattina hanno partecipato alla passeggiata promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con i cinque Quartieri “A passo di donna”, per manifestare ... Segnala 055firenze.it

Incidenti lavoro, a Firenze flash mob della Uil con 200 bare - Un flash mob in piazza della Signoria a Firenze, nel quale verranno poste circa duecento bare per commemorare le vittime sul lavoro in Toscana negli ultimi anni e a seguire ... Lo riporta lanazione.it