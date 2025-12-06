Firenze, 6 dicembre 2025 – Le truffe legate ai contratti di luce e gas, soprattutto quelle telefoniche, continuano a crescere e a colpire consumatori di ogni età. Per questo Enel e carabinieri uniscono le forze in un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e al riconoscimento dei raggiri più diffusi. L’appuntamento è per mercoledì 10 dicembre alle 15, all’Enel Store di Firenze in via Corridoni 37, all’interno del nuovo format “Enel Energy Bar”, pensato per offrire momenti di dialogo e approfondimento direttamente nei punti vendita dell’azienda. Frodi in aumento. Negli ultimi anni – spiegano da Enel – si è registrato un aumento costante dei tentativi di frode nel settore energetico, in particolare attraverso lo spoofing telefonico, tecnica con cui il numero visualizzato sul telefono della vittima appare diverso da quello reale, inducendo in inganno anche gli utenti più cauti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Enel e carabinieri uniti contro le truffe sui contratti luce e gas