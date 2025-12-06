Firenze bonus per acquistare biciclette con pedalata assistita A chi è rivolto il contributo e come ottenerlo

Firenze, 6 dicembre 2025 – Firenze compie un nuovo passo verso una mobilità urbana più sostenibile, intermodale ed intelligente. Grazie ad una delibera approvata nell’ultima seduta della giunta su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio l’amministrazione lancia un bando, con un fondo di oltre 700mila euro, dedicato all’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita, mezzi chiave della strategia cittadina per favorire una mobilità ciclabile sempre più diffusa e adatta agli spostamenti quotidiani. Incentivi anche per bici elettriche.. L’iniziativa, spiegano dal comune, si inserisce in un quadro più ampio di politiche per il miglioramento della vivibilità della città, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico urbano, abbassare l’inquinamento e accompagnare cittadini studenti e lavoratori verso modalità di trasporto più moderne ed ecosostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, bonus per acquistare biciclette con pedalata assistita. A chi è rivolto il contributo e come ottenerlo

