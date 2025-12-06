Firenze accende il Natale che spettacolo l’abete illuminato in piazza Duomo
Firenze, 6 dicembre 2025 – La magia del Natale illumina Firenze. Il grande abete in piazza Duomo ha fatto bella mostra di sé nella sua versione più luminosa. Emozionante conto alla rovescia con la sindaca Sara Funaro a scandire i tempi per arrivare alla grande sorpresa finale: migliaia di lucine sull’albero incastonato tra la cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero che, se possibile, rendono la piazza ancora più straordinaria. Firenze accende il Natale Non solo, in oltre 70 tra strade, piazze e mercati di tutta Firenze a rendere magica l’atmosfera ci pensano le luminarie colorate mentre sono oltre 50 gli alberi di Natale dislocati nei cinque quartieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
