Fiorentina minacce via social alle mogli dei giocatori | Speriamo vi muoiano i figli di cancro

Diverse compagne dei calciatori viola hanno sporto denuncia. Amanda, fidanzata di Dodò: "Aspettatevi la Polizia a casa vostra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, minacce via social alle mogli dei giocatori: "Speriamo vi muoiano i figli di cancro"

Clima d’odio dopo il ko della Viola a Sassuolo: insulti social alle mogli del calciatori - Minacce e insulti sono stati rivolti via social alle mogli e alle compagne dei giocatori della Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta rimediata oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si legge su msn.com