Fiorentina minacce social a mogli giocatori | Spero che i vostri figli muoiano di cancro

Periodicodaily.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Clima teso in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

