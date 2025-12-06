Fiorentina minacce social a mogli giocatori | Spero che i vostri figli muoiano di cancro

(Adnkronos) – Clima teso in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

