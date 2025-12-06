Fiorentina in caduta libera ko 3-1 anche col Sassuolo

AGI - Una  Fiorentina priva di personalità  e di idee di gioco cade anche al  Mapei Stadium. La squadra di Vanoli perde  3-1 contro il Sassuolo e rimane ultima, con ancora zero vittorie dopo quattordici giornate di  Serie A. È stato "inutile" l'iniziale gol su rigore di  Mandragora: nell'ordine, Volpato, Muharemovic e Koné fanno sprofondare nel baratro gli ospiti. Per l'ennesima volta, la  squadra toscana  comincia bene la partita, ma poi si scioglie alle prime  difficoltà. Sostenuta da un settore ospiti quasi completamente esaurito, infatti, la  Fiorentina  era entrata in campo con grande  determinazione, sfiorando il vantaggio già al 3' con un tiro alto di Kean da buona posizione. 🔗 Leggi su Agi.it

