Fiorentina in caduta libera | il Sassuolo la punisce 3-1 Risultati e classifica

La Fiorentina affonda ancora. Al Mapei Stadium il Sassuolo vince 3-1 e i viola restano ultimi in classifica, ancora senza successi in campionato. A decidere la partita sono gli episodi: rigore iniziale trasformato da Mandragora, pareggio di Volpato, poi la testa di Muharemovic e il gol di Koné nella ripresa. Vanoli non trova la svolta; la squadra mostra fragilità difensive e poche idee in avanti. La partita si mette subito in salita per la Fiorentina. Al 10? Muric, in uscita alta, travolge Parisi in area: l’arbitro indica il dischetto. Dal dischetto Mandragora non perdona e porta il Sassuolo in vantaggio con freddezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fiorentina in caduta libera: il Sassuolo la punisce 3-1. Risultati e classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

25 - La Fiorentina ha collezionato 25 punti in meno rispetto alla scorso campionato dopo lo stesso numero di partite (31 v 6); in precedenza dopo 14 giornate il record negativo era una differenza di -19 della Roma 04/05 rispetto alla Roma 03/04. Caduta. #Sas Vai su X

Assistere alle figuracce di Torino e Fiorentina, in caduta libera, non può che stimolare un certo magone che torna a bussare anche per i punti che la Juventus ha lasciato cadere nel suo ultimo mese (quattro), prima di un ciclo di ferro. Ma se ci fermiamo un atti - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina in caduta libera, ko 3-1 anche col Sassuolo - Una Fiorentina priva di personalità e di idee di gioco cade anche al Mapei Stadium. Scrive msn.com

Fiorentina in caduta libera: -25 punti rispetto alla scorsa stagione. È record negativo in A - Dopo il ko patito contro il Sassuolo, la situazione in casa Fiorentina assume contorni sempre più allarmanti se letta attraverso i numeri. Secondo tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Fiorentina 3-1, le pagelle: Volpato non fa mancare Berardi, Muharemovic diga, Vanoli senza bussola - La squadra di Vanoli è senza bussola e non si rende pericolosa. eurosport.it scrive

Sassuolo Fiorentina 1-3, Mandragora illude poi il crollo: Volpato, Muharemovic e Konè firmano il sorpasso. Viola ultimi e ancora senza vittorie - Viola ultimi e ancora senza vittorie Il Mapei Stadium è teatro di una rimonta spettacolare ch ... Si legge su juventusnews24.com

Fiorentina in caduta libera: Mandragora illude, poi il Sassuolo rimonta - 1 contro il Sassuolo e rimane ultima e con ancora zero vittorie dopo quattordici giorna ... Scrive msn.com

Il Sassuolo piega la Fiorentina per 3 a 1 - Viola in vantaggio al nono minuto, poi il pareggio con Volpato e gli altri due gol a firma di Muharemovic e Koné. Lo riporta rainews.it