Fiorentina il ds Goretti | I tifosi hanno risposto noi no Vietato retrocedere servono scelte drastiche

Firenze, 6 dicembre 2025 - Dopo gara complicato, l'ennesimo, per la Fiorentina, sconfitta 3-1 dal Sassuolo e di nuovo fischiata e contestata dai 4.000 tifosi arrivati a Reggio Emilia. In attesa delle parole di Paolo Vanoli (confronto di oltre due ore nello spogliatoio con la squadra) a prendere la parola è stato Roberto Goretti. "Ci siamo dimenticati di scendere in campo". "I nostri tifosi hanno risposto alla grande, siamo noi che ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia", spiega il direttore sportivo della Fiorentina. "Non siamo riusciti ad essere squadra. Altre volte c'erano stati segnali di miglioramento, oggi abbiamo fatto passi indietro.

