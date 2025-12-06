Fiorentina Goretti | Al momento non siamo una squadra La società batta un colpo | magari richiamando Antognoni

Chi parla, nella Fiorentina, in mezzo a questo marasma? Il fresco direttore sportivo, Roberto Goretti. Che allarga le braccia e dice: "C'è una presa ancor più forte di coscienza della situazione che stiamo vivendo. Durante la settimana, dopo la partita di Bergamo, la società ha chiamato i nostri tifosi e loro sono stati presenti anche oggi. Siamo stati noi a non aver dato una risposta nemmeno a Reggio Emilia. Al momento non siamo squadra, nonostante alcune partite in cui eravamo in crescita sul piano dell'atteggiamento" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Goretti: “Al momento non siamo una squadra”. La società batta un colpo: magari richiamando Antognoni

Argomenti simili trattati di recente

?"Avevo lasciato la Fiorentina allo stadio, ci si allenava ai Campini, vedo adesso il Viola Park e sono emozionato per questo. Ne approfitto per ringraziare chi mi ha portato qua, Ferrari, Goretti ma anche la famiglia Commisso. Ringrazio tutti voi, stiamo attrav - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta" Vai su X

Fiorentina, Goretti: "Non siamo squadra. I tifosi erano a Reggio Emilia, noi no" - Dopo la partita di Bergamo abbiamo chiamato a raccolta i tifosi: loro hanno risposto e noi no, ci siamo. Secondo tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Goretti: "I tifosi sono venuti, noi no. Vietato mollare, vietato retrocedere" - gara di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, pronto a commentare quanto accaduto sul. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Goretti: “Non siamo venuti a Reggio, non siamo squadra. Senza chiave emotiva è dura” - Così il direttore sportivo alla fine del match ... Secondo msn.com

Fiorentina, nella partita da dimenticare anche le frizioni tra Kean e Mandragora per battere il rigore - Nel primo gol del match, l’unico segnato dalla squadra di Vanoli, a battere è il centrocampista. msn.com scrive

Scambio Fiorentina-Bologna: da una parte all’altra dell’Appennino, si chiude a gennaio | OneFootball - A meno di cessioni eccellenti la Fiorentina non potrà chiudere grandi colpi e per questo motivo si guarda con attenzione ai possibili scambi in vista di gennaio. Secondo onefootball.com

Fiorentina, da giovani promesse viola a possibili cessioni di Gennaio | OneFootball - Il momento delicato della Fiorentina passa sicuramente anche dagli acquisti che fino ad ora non hanno avuto un rendimento all’altezza, ma anche da chi è rimasto a Firenze questa stagione e non ha sapu ... Come scrive onefootball.com