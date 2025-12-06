Fiorentina è sempre più caos | le moglie dei giocatori minacciate sui social E una di loro ha rotto il silenzio raccontando l’accaduto

Fiorentina, clima pesantissimo dopo la sconfitta col Sassuolo: minacce social alle mogli dei giocatori, parte la denuncia. Una situazione pesante In casa Fiorentina la situazione si fa sempre più delicata, e non soltanto per i risultati del campo. La recente sconfitta contro il Sassuolo, che ha aggravato la posizione della squadra di Paolo Vanoli in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, è sempre più caos: le moglie dei giocatori minacciate sui social. E una di loro ha rotto il silenzio raccontando l’accaduto

Contenuti che potrebbero interessarti

Kean contro Mandragora, caos Fiorentina: squadra spaccata. E i tifosi infieriscono: "Fate ridere" - facebook.com Vai su Facebook

#Kean contro #Mandragora, caos #Fiorentina: squadra spaccata. E i tifosi infieriscono: "Fate ridere" Vai su X

Fiorentina nel caos: squadra in ritiro, Pioli rifiuta la buonuscita, si va verso l'esonero - Una montagna di problemi da affrontare subito, perché la classifica è un baratro e la città bolle. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Fiorentina nel caos: Pioli ai titoli di coda e piazza in subbuglio, ma ballano 18 milioni - FIRENZE La Fiorentina affonda, sei sconfitte nelle prime dieci partite senza vincerne neppure una, come mai nella sua storia e il rischio di festeggiare il centenario in serie B non è più soltanto una ... Riporta corriere.it

Polverosi (Corriere dello Sport): "Fiorentina, un caos nel caos, senza vincitori e con solo perdenti" - Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva l'analisi di Alberto Polverosi sulla drammatica crisi sportiva nella quale versa la Fiorentina: "È finita male, malissimo con Pioli. Da tuttomercatoweb.com

Caos Pioli-Fiorentina, è scontro totale: cosa può succedere - Stefano Pioli non più allenatore della Fiorentina che è ancora allenatore della Fiorentina: non è un paradosso, ma la fotografia di una realtà inimmaginabile che si sta vivendo all’interno ... Secondo corrieredellosport.it

Fiorentina-Roma, semifinale scudetto Primavera: caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti - Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo partita nel caos nello spogliatoio della Roma Primavera (battuta per 2- Come scrive lanazione.it

Fiorentina, è caos tattico - La Fiorentina perde la seconda partita in casa e lo fa senza appello, vanificando il vantaggio maturato nel primo tempo e concedendo al Como prima di pareggiare e poi di vincere senza nemmeno uno ... Da tuttomercatoweb.com