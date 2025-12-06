Fiorentina è qui l' inferno | viola travolti 3-1 dal Sassuolo e sempre più in crisi
La Fiorentina sprofonda ancora. Al Mapei Stadium arriva l’ennesima sconfitta di un avvio di stagione che ha ormai assunto i contorni dell’incubo: il Sassuolo vince 3-1 e condanna i viola all’ultima posizione in classifica dopo 14 giornate, senza neppure una vittoria conquistata. Neanche il “patto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
