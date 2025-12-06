Fiorentina è notte fonda | il Sassuolo vince 3-1 in rimonta Festa neroverde per i viola la classifica fa sempre più paura
Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Il Sassuolo rialza immediatamente la testa dopo il ko patito contro il Como e, nell’anticipo del 14° turno di Serie A, travolge 3-1 in rimonta la Fiorentina portandosi a soli tre punti dalla Juventus e a quattro dal quinto posto occupato dai lariani. Notte sempre più fonda, invece, per i viola, che restano sul fondo della classifica e ancora a secco di vittorie (nono ko in campionato per i toscani). E dire che le cose sembravano essersi messe sulla strada giusta per gli uomini di Vanoli che, grazie a un avvio promettente, erano passati in vantaggio al 9’ grazie al rigore conquistato da Parisi per fallo di Muric e trasformato da Mandragora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Notte fonda per la Viola: De Gea non basta, la Dea colpisce due volte ACF Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Un’altra notte europea sta per arrivare? #forzaviola #fiorentina #uecl Vai su X
Notte fonda viola, il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Una Fiorentina priva di personalità e di idee di gioco cade anche al Mapei Stadium. Scrive iltempo.it
Fiorentina, è notte fonda in Conference: l'AEK Atene vince 1-0, tensione tra tifosi - Erano arrivati degli oggettivi segnali positivi contro la Juventus, ma nel giovedì di Conference League la Fiorentina compie tanti passi indietro perdendo per 1- Secondo 055firenze.it
Inter-Fiorentina 3-0, notte fonda a San Siro - Notte fonda a San Siro per la Fiorentina, con la squadra di Pioli sconfitta 3- Riporta lanazione.it
Atalanta-Fiorentina 2-0, Palladino batte la sua ex squadra: per la Viola ora è notte fonda - L'Atalanta di Raffaele Palladino, sbarcato a Bergamo lo scorso 11 novembre, batte la Fiorentina per 2- Lo riporta msn.com
Fiorentina, è crisi profonda: il Lecce vince al Franchi, Pioli a un passo dall'esonero - Notte fonda per la Fiorentina: quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, ancora a secco di successi in Serie A in una stagione nata male e che prosegue senza un guizzo in grado di riaccendere ... Lo riporta corrieredellosport.it