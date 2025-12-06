Fiorentina è notte fonda | il Sassuolo vince 3-1 in rimonta Festa neroverde per i viola la classifica fa sempre più paura

Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Il Sassuolo rialza immediatamente la testa dopo il ko patito contro il Como e, nell’anticipo del 14° turno di Serie A, travolge 3-1 in rimonta la Fiorentina portandosi a soli tre punti dalla Juventus e a quattro dal quinto posto occupato dai lariani. Notte sempre più fonda, invece, per i viola, che restano sul fondo della classifica e ancora a secco di vittorie (nono ko in campionato per i toscani). E dire che le cose sembravano essersi messe sulla strada giusta per gli uomini di Vanoli che, grazie a un avvio promettente, erano passati in vantaggio al 9’ grazie al rigore conquistato da Parisi per fallo di Muric e trasformato da Mandragora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

