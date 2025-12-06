Fiorentina a picco in casa Sassuolo | 1-3 Crolla anche De Gea La squadra litiga Vanoli non sa che fare Tifosi infuriati Pagelle
REGGIO EMILIA – E’ viola tenebra. Le bandiere della Fiorentina vengono arrotolate dopo l’ennesima sconfitta di un campionato maledetto che vede, in casa Sassuolo, l’ennesima disfatta (3-1 meritatissimo per i neroverdi) di una squadra senza capo nè, coda. Che s’illude dopo il vantaggio ottenuto su rigore di Mandragora e subito dopo si sfalda. Fino a . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
