Finanza globale | bilancio di un quarto di secolo
Fra poche settimane si chiudono i primi 25 anni di questo secolo (nonché di questo millennio); abbiamo pensato che fosse il momento buono per provare a fare un sunto di quanto successo a livello economico e sui mercati. E’ stato un lavoro di ricerca piuttosto pesante che ha dato dei risultati a nostro parere interessanti. Oggi vi proponiamo le considerazioni emerse lato geoeconomia e lato asset allocation, mentre fra due settimane condivideremo con voi la parte sui mercati finanziari e quella sull’evoluzione del settore della gestione del risparmio in Italia. Venticinque anni sono tanti, la memoria ricorda solo alcune cose che ci hanno particolarmente colpito e allora li abbiamo divisi in cinque sottoperiodi a livello geoeconomico: 2000-2005: il boom di internet e delle telecom con il Nasdaq che supera i 5000 punti all’apice di una cavalcata quasi inverosimile, le torri gemelle, la rapida globalizzazione post ingresso della Cina nel WTO e la nascita dei BRICS, la recessione globale e l’indice tecnologico americano che perde in due anni e mezzo il 78% del suo valore. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
L’elezione di Mamdani segna una svolta politica e, soprattutto, economica nel cuore della finanza globale. Nei prossimi quattro anni di mandato, il neo sindaco trentaquattrenne, trasformerà New York ìin un vero e proprio laboratorio economico, maggiore redi - facebook.com Vai su Facebook
Criptovalute, da mercato volatile a protagonista della finanza globale - attività hanno percorso un cammino di crescita solida, trasformandosi da asset percepiti come altamente ... Riporta notizie.tiscali.it
La Fed taglia i tassi di un quarto di punto e conclude la riduzione del bilancio a dicembre - La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l'intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un'economia in moderata ... Come scrive borsaitaliana.it