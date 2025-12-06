Finanza globale | bilancio di un quarto di secolo

Fra poche settimane si chiudono i primi 25 anni di questo secolo (nonché di questo millennio); abbiamo pensato che fosse il momento buono per provare a fare un sunto di quanto successo a livello economico e sui mercati. E’ stato un lavoro di ricerca piuttosto pesante che ha dato dei risultati a nostro parere interessanti. Oggi vi proponiamo le considerazioni emerse lato geoeconomia e lato asset allocation, mentre fra due settimane condivideremo con voi la parte sui mercati finanziari e quella sull’evoluzione del settore della gestione del risparmio in Italia. Venticinque anni sono tanti, la memoria ricorda solo alcune cose che ci hanno particolarmente colpito e allora li abbiamo divisi in cinque sottoperiodi a livello geoeconomico: 2000-2005: il boom di internet e delle telecom con il Nasdaq che supera i 5000 punti all’apice di una cavalcata quasi inverosimile, le torri gemelle, la rapida globalizzazione post ingresso della Cina nel WTO e la nascita dei BRICS, la recessione globale e l’indice tecnologico americano che perde in due anni e mezzo il 78% del suo valore. 🔗 Leggi su Panorama.it

