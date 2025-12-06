Final Fantasy XVII sarà presente ai The Game Awards? La speranza dei fan che desiderano un rilancio della storica saga
Square-Enix ha confermato che il prossimo capitolo della saga è in fase di sviluppo, ma i tempi sono già maturi per mostrare qualcosa di quello che dovrà necessariamente essere il capitolo? Lo sviluppatore nipponico non può sbagliare nulla, nemmeno i tempi di rilascio del primo teaser trailer, se vuole sperare in un rilancio di una saga che sembra essersi persa tra le pieghe della modernità. C’è stato un periodo in cui il mondo intero attendeva con ansia il nuovo capitolo di Final Fantasy, saga che ha avuto il merito sin dagli anni ’80 di sdoganare in occidente il genere dei jrpg. Il nome di questo brand si è legato a doppio filo al successo del Nes, dello Snes e delle prime due Playstation, diventando tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 la principale killer app delle console di casa Sony. 🔗 Leggi su Esports247.it
Altre letture consigliate
Per la prima volta in Italia, la celebre compositrice giapponese Yoko Shimomura, autrice delle colonne sonore di saghe leggendarie come Kingdom Hearts, Final Fantasy, Street Fighter II e Legend of Mana, sarà protagonista di uno spettacolo unico e intimo, in - facebook.com Vai su Facebook
Square Enix pubblica il report annuale: Final Fantasy resta il franchise di punta dlvr.it/TPfNf4 #SquareEnix #FinalFantasy #Videogiochi #KingdomHearts #DragonQuest Vai su X
Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, la recensione del ritorno di un grande classico per PSP - Bisogna dare credito a Square Enix di aver preso sul serio il progetto Remake di Final Fantasy VII: col primo capitolo già uscito, il secondo annunciato e il terzo promesso, lo sviluppatore nipponico ... Riporta multiplayer.it
Insegui Sephiroth in Final Fantasy VII Rebirth per PS5, ora in SCONTO! -25% - Infatti, su Amazon trovate Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a soli 61,00€, rispetto al prezzo originale di 80 ... Secondo spaziogames.it
Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a meno di 40€! -33% - Aggiornamento 16 luglio: L'offerta è ancora disponibile e vi consigliamo di approfittarne! Secondo spaziogames.it
Final Fantasy VII: Remake - e farne tabula rasa per riscriverne da zero una nuova storia gloriosa è un'impresa riservata a ... Scrive gamereactor.it
Recensione Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion - Reunion nello scorso Giugno è stato accolto, dai maggiori sostenitori della serie, con un autentico sospiro di sollievo. Lo riporta 4news.it
Final Fantasy VII Rebirth, la recensione (Steam) - Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo della trilogia di remake dell’iconico JRPG di Square Enix, originariamente pubblicato nel 1997. Riporta icrewplay.com