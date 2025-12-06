Square-Enix ha confermato che il prossimo capitolo della saga è in fase di sviluppo, ma i tempi sono già maturi per mostrare qualcosa di quello che dovrà necessariamente essere il capitolo? Lo sviluppatore nipponico non può sbagliare nulla, nemmeno i tempi di rilascio del primo teaser trailer, se vuole sperare in un rilancio di una saga che sembra essersi persa tra le pieghe della modernità. C’è stato un periodo in cui il mondo intero attendeva con ansia il nuovo capitolo di Final Fantasy, saga che ha avuto il merito sin dagli anni ’80 di sdoganare in occidente il genere dei jrpg. Il nome di questo brand si è legato a doppio filo al successo del Nes, dello Snes e delle prime due Playstation, diventando tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 la principale killer app delle console di casa Sony. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Final Fantasy XVII sarà presente ai The Game Awards? La speranza dei fan che desiderano un rilancio della storica saga