Film di fantascienza audace | i capolavori imperdibili anche a distanza di 51 anni

un capolavoro della fantascienza: Solaris di Andrej Tarkovskij. Nel panorama cinematografico mondiale, alcune opere si distinguono per la loro profondità e capacità di ridefinire i confini del genere. Solaris di Andrej Tarkovskij rappresenta un esempio emblematico di questo percorso, rimanendo un capitolo imprescindibile anche a più di cinquant’anni dalla sua uscita. Questo film inaugura un approccio innovativo, usando lo spazio non come scenario d’avventura, bensì come uno specchio dell’animo umano. Analizzare le sue caratteristiche permette di comprendere come la pellicola abbia lasciato un’impronta indelebile nel cinema di fantascienza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

