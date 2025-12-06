Fiducia la parola dell’anno su cui si regge l’intera esistenza

È fiducia la parola dell'anno scelta, come da tradizione, dall'Istituto della Enciclopedia Italiana. A prima vista sembra una scelta eccentrica, inattuale, fuori moda. Come avere fiducia negli altri in un tempo che tende ad isolarci e che ci restituisce ogni giorno fatti di cronaca che ci fanno perdere ogni certezza nel prossimo e, di conseguenza, in noi stessi e sul nostro futuro? La faccenda, in verità, è un po' più complessa. Il primo aspetto da considerare è che la fiducia è un valore assolutamente interpersonale, di relazione, sociale e non individuale. Certo, bisogna avere anche fiducia in sé stessi, nelle proprie possibilità, ma anche in questo caso il "noi stessi" oggetto di fiducia è come un altro, è come oggettivato davanti al nostro sguardo.

