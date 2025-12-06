Chi si aspettava il terremoto nel cda straordinario convocato ieri dal Monte Paschi di Siena è rimasto deluso. "Il consiglio di amministrazione di Mps, riunitosi sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di correttezza, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del DM 1692020 e degli orientamenti BCE relativi agli esponenti bancari. In merito al processo di aggregazione di BMPS con Mediobanca, il consiglio di amministrazione sottolinea che l’attività dei gruppi di lavoro, che coinvolgono le risorse professionali di entrambe le banche, prosegue a pieno regime, con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali e di accelerare la crescita e la creazione di valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiducia a Lovaglio, cda all’unanimità: "Requisiti di correttezza confermati"