Fiamma Olimpica a Perugia dopo il cambio di viabilità ora le ordinanze sicurezza | ecco i divieti

In visto il passaggio della Fiamma Olimpica a Perugia martedì 9 dicembre 2025, con arrivo previsto in piazza Novembre, su richiesta della Questura, è stata emessa l’ordinanza con adozione di alcune misure finalizzate a prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica eo per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

