Fialdini torna in pista a Ballando la fidanzata di Pernice esulta | il tifo di Bianca Guaccero

(Adnkronos) – Francesca Fialdini e Giovanni Pernice torneranno in pista a Ballando con le stelle nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 6 dicembre. La coppia, che è stata costretta al ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti dalla conduttrice, è pronta a rimettersi in gioco e a sfidare le altre coppie allo spareggio. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fialdini torna in pista a Ballando, la fidanzata di Pernice esulta: il tifo di Bianca Guaccero

Leggi anche questi approfondimenti

Francesca Fialdini torna a Ballando con le Stelle! Dopo lo stop avvenuto tre settimane fa, la conduttrice è pronta a tornare in pista per giocarsi lo spareggio. Ad annunciarlo è stata proprio lei su Instagram, confermando che sabato ci sarà. Inoltre nello speciale - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna in pista: "Sabato ci sarò" - Dopo l’infortunio che l’ha costretta a rallentare, la conduttrice ha finalmente aggiornato i fan sulle sue condizioni, ... Secondo comingsoon.it

Ballando con le stelle, c'è l'ok dei medici al ritorno di Francesca Fialdini: ecco quando scenderà in pista - Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle insieme al compagno Giovanni Pernice. Si legge su affaritaliani.it

Francesca Fialdini torna a Ballando con le stelle? Parla lei: “Era un momento magico” - A causa di un infortunio Francesca Fialdini si è dovuta ritirare da Ballando con le stelle ma i suoi affezionati fan sperano di rivederla presto in ... Da ilsipontino.net

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta - gate, la concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a tornare in pista, ribaltando i pronostici e sfidando gli altri ballerini di ... Da dilei.it

Come sta Francesca Fialdini infortunio, ritiro: quando torna a Ballando/ Foto allarma: ripescaggio a rischio? - Come sta Francesca Fialdini infortunata: quando torna a Ballando con le stelle 2025 dopo il ritiro? ilsussidiario.net scrive

Fialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio - Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha parlato della possibilità di rientrare ai ripescaggi: cosa ha detto ... Scrive libero.it