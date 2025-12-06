Festival Internazionale di Musica da Camera il 7 dicembre l’imperdibile concerto España l’arte della trascrizione

IGLESIAS – La XXVII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre, prosegue con grande successo la sua programmazione nel mese di dicembre. Si riparte il 7 dicembre, quando sul palco del Teatro Electra salirà il duo composto dal pianista Matteo Falloni e dal chitarrista Luca Lucini, attivo da molto tempo sulla scena internazionale, per un concerto dal titolo “España. L’arte della trascrizione”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Festival Internazionale di Musica da Camera, il 7 dicembre l’imperdibile concerto “España, l’arte della trascrizione”

